وفاة توم سكيريت نجم «Alien» و«Top Gun» عن عمر 93 عامًا

رحل الفنان الأمريكي توم سكيريت عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ستة عقود، قدم خلالها عشرات الأدوار في السينما والتليفزيون، وارتبط اسمه بأعمال شهيرة من بينها «Alien» و«Top Gun» ومسلسل «Picket Fences».

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن عائلته ومدير أعماله، بأن سكيريت توفي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 لأسباب طبيعية، وفقًا لمجلة Variety.

وترك سكيريت بصمته في عدد من الأفلام التي حققت حضورًا بارزًا في تاريخ هوليوود، إذ جسّد شخصية قائد المركبة الفضائية دالاس في فيلم الخيال العلمي والرعب «Alien» الصادر عام 1979، كما ظهر في فيلم «Top Gun» عام 1986 بدور مدرب الطيران البحري مايك «فايبر» ميتكالف، الذي ساعد في تدريب شخصية مافريك التي قدمها توم كروز.

ومن أبرز محطاته السينمائية أيضًا مشاركته في فيلم «MAS*H» عام 1970، إلى جانب «Steel Magnolias» و«A River Runs Through It»، الذي جمعه ببراد بيت تحت إدارة المخرج روبرت ريدفورد.

وعلى شاشة التليفزيون، حقق سكيريت نجاحًا لافتًا من خلال مسلسل «Picket Fences»، الذي عُرض بين عامي 1992 و1996، وقدم فيه شخصية الشريف جيمي بروك. وحصل عن الدور على جائزة إيمي عام 1993 كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي، ليصبح العمل إحدى أبرز محطاته الفنية.

أعمال توم سكيريت السينمائية

وبدأت رحلة سكيريت السينمائية بفيلم «War Hunt» عام 1962، قبل أن تتنوع مشاركاته بين الدراما والكوميديا وأفلام الخيال العلمي والإثارة. كما سبق له الخدمة في القوات الجوية الأمريكية، وهو جانب من حياته أشارت إليه عائلته ضمن اهتماماتها التي ارتبطت بالخدمة والمحاربين القدامى.