لامين يامال يستأجر طائرة خاصة لعائلته وأصدقائه لحضور حفل الكرة الذهبية

قرر الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، استئجار طائرة خاصة لنقل أفراد عائلته وأصدقائه المقربين إلى العاصمة الإنجليزية لندن، لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل، 26 أكتوبر.

وبحسب تقارير صحفية، يرغب يامال في مشاركة هذه المناسبة المهمة في مسيرته الكروية مع الأشخاص الذين ساندوه طوال مشواره، حيث رتّب رحلته بصورة مستقلة عن وفد نادي برشلونة الرسمي.

لامين يامال يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية

ويسعى نجم برشلونة إلى التتويج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، بعدما حل في المركز الثاني خلال النسخة الماضية، التي شهدت فوز الفرنسي عثمان ديمبيلي بالجائزة.

وكان يامال قد توج بجائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب في النسخة الماضية، ليواصل حضوره بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية رغم صغر سنه.

وتأتي خطوة استئجار الطائرة الخاصة في إطار حرص اللاعب على وجود عائلته وأصدقائه إلى جواره خلال الحفل المرتقب، الذي يأمل أن يشهد تتويجه بأهم جائزة فردية في عالم كرة القدم.

ووفقًا للتقارير، يستعد يامال أيضًا للاحتفال في حال فوزه بالجائزة، على أن يظل الحسم النهائي مرتبطًا بنتائج التصويت وإعلان الفائز خلال الحفل.