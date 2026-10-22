«مستقبل وطن» يجدد الثقة في الدكتور محمد مطاوع أمينًا مساعدًا لأمانة التدريب والتثقيف المركزية

أصدر حزب مستقبل وطن قرارًا تنظيميًا جديدًا بتجديد الثقة في الأستاذ الدكتور محمد مطاوع، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لاستمراره أمينًا مساعدًا لأمانة التدريب والتثقيف المركزية، ضمن التشكيل الجديد لهيئة مكتب الأمانة، برئاسة النائبة حنان حسين رمضان نظير، وذلك في إطار استكمال التشكيلات التنظيمية للحزب.

ويتولى مطاوع حاليًا عمادة كلية الآداب بفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية (UPEI) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مؤسسة التعليم والابتكار (EDIN)، المعروفة سابقًا باسم الجامعات الكندية في مصر. كما حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ بألمانيا، ويعمل أستاذًا زائرًا في كندا.

اختيار الدكتور محمد مطاوع أمينًا مساعدًا لأمانة التدريب

ويتمتع مطاوع بمسيرة أكاديمية وبحثية حافلة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وله العديد من المؤلفات والدراسات المتخصصة في السياسات الأمريكية والأوروبية، وقضايا الشرق الأوسط والصين والقوى الدولية الكبرى. كما شغل سابقًا منصبي رئيس قسم العلوم السياسية ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة المستقبل، وعمل أستاذًا للعلاقات الدولية بالجامعة البريطانية في مصر.

ويمتلك مطاوع خبرات واسعة في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، من خلال عمله محاضرًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية والدولية، إلى جانب مشاركته في برامج التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن. ويأتي تجديد الثقة فيه استمرارًا لدوره في دعم أنشطة الأمانة وتطوير برامجها، وتنمية مهارات الكوادر وتعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة في العمل العام.