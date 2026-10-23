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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطر انفصال العجلات يدفع بورش لتحذير مئات المالكين من القيادة

بورش
بورش
عزة عاطف

أصدرت شركة «بورش» الألمانية تحذيرًا عاجلًا يمنع مالكي عدد من طرازاتها الرياضية من قيادتها على خلفية اكتشاف خلل هندسي خطير قد يؤدي إلى انفصال العجلات أثناء القيادة. 

ويأتي هذا الاستدعاء ليشمل أكثر من 500 سيارة مجهزة بعجلات ذات القفل المركزي، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة السائقين ويستدعي التوقف الفوري عن استخدام المركبات لحين اجتياز الفحص الشامل.

توسيع نطاق الاستدعاء وتحذير التوقف الفوري

تتضمن هذه المشكلة توسيع نطاق استدعاء سابق يتعلق بمكونات عجلات التثبيت المركزي في الطرازات ذات الأداء الفائق. 

ويمثل انفصال العجلة أثناء دفع سيارة رياضية تتجاوز قوتها 600 حصان إلى أقصى حدودها خطرًا جسيمًا على الأرواح. لهذا السبب، فرضت الشركة تحذيرًا صارمًا تحت عنوان "لا تقود" (Do Not Drive Warning)، وهو إجراء استثنائي يؤكد جسامة الخلل المكتشف في هذه الفئة النخبوية من سيارات السباق والطرقات.

قائمة الطرازات المتضررة وأعداد المركبات

تتوزع المركبات الخاضعة للتحذير والاستدعاء ضمن الطرازات التالية:

  • بورش 718 كايمان GT4 RS (موديل 2024): وتضم 73 وحدة متضررة.
  • بورش 911 توربو S (موديل 2024): وتشمل 94 وحدة.
  • بورش 911 توربو (موديل 2024): وتقتصر على 13 وحدة.
  • بورش 911 S/T (موديل 2024): بواقع 39 وحدة.
  • بورش 911 GT3 RS (موديل 2024): وتشمل 41 وحدة.
  • بورش 911 GT3 (موديل 2024): بواقع 50 وحدة.
  • بورش 911 كاريرا GTS (موديل 2024): وتعد الأكبر بعدد 168 وحدة.
  • بورش 718 سبايدر RS (موديل 2024): وتضم 70 وحدة.

تدعو إدارة الشركة كافة المالكين المتضررين إلى التواصل الفوري مع شبكة مراكز الصيانة المعتمدة لإجراء عمليات الفحص الهندسي واستبدال القطع المعيبة مجانًا، ضمانًا للسلامة العامة على الطرقات.

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