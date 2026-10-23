بالذكاء الاصطناعي.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الترويج لاشتراكات منصات الذكاء الاصطناعي بأسعار مخفضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة.

كواليس ضبط المتهمين

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهمين بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في استهداف الراغبين في الاشتراك بمنصات الذكاء الاصطناعي، من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير اشتراكات بأسعار أقل من المعتاد.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يطلبان من الضحايا تحويل مبالغ مالية كمقدم لقيمة الاشتراك، وبمجرد تلقي الأموال، يغلقان هواتفهما المحمولة، ويتوقفان عن التواصل مع أصحابها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الوقائع، واعترفا بتنفيذ 4 عمليات نصب بالطريقة ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.