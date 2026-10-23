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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة الطيران الفيدرالية الروسية توقف مؤقتًا عمليات مطارات موسكو

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن  هيئة الطيران الفيدرالية الروسية أوقفت مؤقتًا عمليات مطارات موسكو، مما يعكس تطورات حاسمة في بنية النقل الجوي الروسية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن عمدة موسكو أن نحو 630 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه العاصمة الروسية، مؤكدًا إسقاط معظمها، وفقًا لما نقلته وسائل اعلام روسي» في خبر عاجل، في تطور يأتي وسط تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار استهداف مناطق روسية وأوكرانية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الدور المتزايد للطائرات المسيّرة في المواجهات العسكرية بين الجانبين، إذ أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ الهجمات بعيدة المدى، واستهداف المنشآت والبنية التحتية، فضلًا عن الضغط على أنظمة الدفاع الجوي.

روسيا مطارات موسكو هيئة الطيران الفيدرالية الروسية بنية النقل الجوي الروسية موسكو

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