رئيس الاتحاد الآسيوي يدعم إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للفيفا

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد القاري سيدعم ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي “الفيفا”.

وكان الشيخ سلمان قد عارض في السابق خطة إنفانتينو المثيرة للجدل لبيع الحقوق التجارية لبطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم، إلى مستثمرين خارجيين، وهي الخطة التي لم تر النور في نهاية المطاف.

كما انضم إلى رئيسي الاتحاد الأوروبي "اليويفا" واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" في توقيع رسالة مفتوحة، وصفوا فيها هذا المشروع الذي طرحه إنفانتينو بأنه "خيانة جسيمة للثقة".

اعتذار إنفانتينو

وكان رئيس الفيفا قد اعتذر لاحقا عن أوجه القصور التي شابت "عملية التواصل والتشاور" المتعلقة بالمشروع.

وفي كلمته الافتتاحية أمام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في طوكيو، أكد الشيخ سلمان وقوف القارة الآسيوية خلف إنفانتينو.

وقال مخاطبا المسؤول السويسري، الذي كان حاضرا في الاجتماع "أعتقد أننا نجدد تأكيد التزامنا الكامل بدعمك وقيادتك في مسعاك للحصول على ولاية جديدة رئيسا للفيفا".

ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات الرئاسة في مارس المقبل، ساعيا إلى الفوز بولاية رابعة تمتد حتى عام 2031، فيما يتعين على الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم بحلول 18 نوفمبر.

وكان عدد من أبرز أعضاء الاتحاد الآسيوي، بينهم السعودية وقطر، قد أعلنوا بالفعل تأييدهم لإنفانتينو، ورغم إقرار الشيخ سلمان، الذي يستعد بدوره لخوض انتخابات ولاية رابعة على رأس الاتحاد الآسيوي العام المقبل، بوجود خلافات سابقة بينهما بشأن بعض الملفات، فإنه شدد على ضرورة طي صفحة الماضي والتركيز على المستقبل.

من جانبه، بادل إنفانتينو رئيس الاتحاد الآسيوي الدعم خلال كلمته أمام الوفود الحاضرة، وقال "لقد قمت بعمل رائع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدى الأعوام 13 الماضية، عزيزي سلمان".

وأضاف: "أنا على يقين بأنك ستواصل تحقيق إنجازات كبيرة في السنوات المقبلة، مهما امتدت مسيرتك، وستجد دائما دعمي الكامل، إلى جانب دعم الفيفا وشراكته، لأن ما أنجزناه معا خلال السنوات الماضية خير دليل على ما يمكننا تحقيقه".

وعندما سئل لاحقا عن تصريحات الشيخ سلمان، قال إنفانتينو "يسعدني كثيرا الدعم الذي أحظى به من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

ورغم أن الاتحادات الأفريقية أعلنت أيضا تأييدها لإعادة انتخاب إنفانتينو، فإنه لا يزال يواجه تحفظات من الاتحاد الأوروبي، الذي طالب الفيفا بإيضاحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بإدارته.