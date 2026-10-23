هناء السمري تودع رئيس تحرير "حقائق وأسرار": كان إنسانًا طيبًا ومهذبًا ومخلصًا ونقيًا

نعت الإعلامية هناء السمري، الكاتب الصحفي محمد قاياتي، رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، أثناء وجوده مع عدد من زملائه في إحدى الكافيتريات.

محمد الكاياتي

وكتبت هناء السمري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف رحمة ونور الزميل الأستاذ محمد قاياتي، رئيس تحرير برنامج حقائق وأسرار، كان إنسانًا طيبًا مهذبًا مخلصًا نقيًا، تغمده الله بواسع رحمته».

وأضافت الإعلامية هناء السمري: «خالص العزاء للأستاذ مصطفى بكري، وكل زملاء ومحبي الأستاذ قاياتي في قنوات صدى البلد، وأسرته الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري قد نعى الكاتب الصحفي محمد قاياتي، معربًا عن حزنه لرحيله، ومشيدًا بصفاته الإنسانية وأخلاقه، واصفًا إياه بأنه نموذج للإنسان النقي والمبدع وطيب القلب والخلوق والوطني.

ودعا مصطفى بكري للراحل بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، في مصابهم الأليم.