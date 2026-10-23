100 يوم صحة في الأقصر.. انتشار الفرق الطبية لتقديم الخدمات للمواطنين

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، من خلال انتشار الفرق الطبية بالإدارات الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين، في إطار جهود دعم الصحة العامة والتوسع في خدمات الكشف المبكر والوقاية.

وتجرى الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث تنتشر الفرق الطبية بعدد من المناطق لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية والاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة.

وتشمل أماكن تقديم الخدمات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 إدارة البندر الصحية وإدارة إسنا الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، إلى جانب إدارتي القرنة والبياضية الصحيتين.

وتقدم الفرق الطبية خدمات المبادرات الصحية المختلفة، بالتوازي مع توعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر والاهتمام بالصحة العامة، بما يسهم في اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة وتعزيز فرص الوقاية والعلاج.

وتواصل مديرية الصحة بالأقصر جهودها للوصول بالخدمات الطبية إلى أكبر عدد من المواطنين، وتيسير حصولهم عليها من خلال الفرق المنتشرة بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة.