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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 54 متهما بـ الهيكل الإداري للإخوان في مدينة نصر.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، محاكمة 54 متهما فى القضية رقم14255 لسنة 2024، جنايات قسم اول مدينة نصر، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية، المتهمان من الأول وحتي السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بأن تولوا الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين الخامس والسادس ومن الرابع والعشرين وحتي السابع والعشرين جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.للنشر 2 ص / محاكمة 54 متهما بـ الهيكل الإداري للإخوان في مدينة نصر.. اليوم 

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، محاكمة 54 متهما فى القضية رقم14255 لسنة 2024، جنايات قسم اول مدينة نصر، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية، المتهمان من الأول وحتي السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بأن تولوا الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين الخامس والسادس ومن الرابع والعشرين وحتي السابع والعشرين جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 54 متهما خلية الهيكل الإداري للإخوان خلية مدينة نصر إرهاب

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