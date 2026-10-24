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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 71 متهما بخلية اللجان الإدارية الإرهابية.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، للشهود في محاكمة 71 متهما، في القضية رقم 15887 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمعروفة باللجان الإدارية الإرهابية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2024، وحتى 25 سبتمبر 2025، بدائرة المقطم والإسماعيلية والسويس والدقهلية والشرقية وأخريات، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل للترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.

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