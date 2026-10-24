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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزيرة التضامن تستعرض جهود دعم ذوي كبار السن.. ومزايا بالجملة لهم بالقانون

مسن
مسن
معتز الخصوصي

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في «منتدى مصر 2026»، حزمة الخدمات والأرقام الإحصائية الخاصة بجهود الوزارة في رعاية ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية. 

وأوضحت الوزيرة أنه تم إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لـ 1.23 مليون شخص عبر 596 هيئة، مع توفير 56,946 طرفاً صناعياً وأداة مساعدة.

وفي إطار الإتاحة والتيسير، تم تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو، فضلاً عن الانتهاء من العمل في 6 مراكز للأطراف الصناعية، وجارٍ العمل في 7 مراكز أخرى.  

وفي ملف رعاية المسنين وحماية الأطفال، أشارت وزيرة التضامن إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين في 22 محافظة تضم 6262 سريراً، فيما أُغلقت 38 داراً للمسنين لعدم الترخيص وسوء المعاملة. كما جرى توفير الإقامة لـ 1489 طفلاً و724 مسناً بلا مأوى، ودمج 5133 طفلاً داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية حتى عام 2023م.   

يُذكر أن هذه الجهود تأتي استناداً إلى الأطر التشريعية المنظمة، وفي مقدمتها إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م، وقانون رعاية المسنين عام 2024م. 

منح قانون رعاية المسنين كبار السن العديد من المزايا ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.

تسهيلات لكبار السن

ومنح قانون رعاية المسنين المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.

ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.

ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.

ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا القانون.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منتدى مصر 2026 ذوي الإعاقة كبار السن

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