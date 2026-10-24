زوجة خالد سليم تتألق في ختام مهرجان الجونة.. شاهد

حرصت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة مساء أمس.

إطلالة زوجة خالد سليم

تألقت زوجة خالد سليم على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الفضي المطرز بالكامل.

أنتعلت زوجة خالد سليم حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة .

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.