ناقد موضة يشيد بفستان أمينة خليل في ختام مهرجان الجونة.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة أمينة خليل وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة مساء أمس.

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش ذات اللون الأصفر الذي أتسم بالشراشيب.

انتعلت أمينة خليل حذاء أبيض اللون ذا كعب عالي، أكملت إطلالتها بمجوهرات ألماسية راقية.

تعليق ناقد موضة على إطلالة أمينة خليل

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان أمينة خليل في ختام مهرجان الجونة قائلا:"أمينة كل ايام المهرجان كانت اطلالاتها مميزة وحلوة، و الختام مع فستان رااائع ، هذا القمائ دارج و الوانه ملفته و العقد مع الفستان زاد من أناقتها."

تابع:"بس ياريت الفستان بعد شوي اطول و مابين الشوز، الشعر ماكثير عجبني بس المكياج اوك، تقيمي للإطلالة 8.5/10."