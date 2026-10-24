قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان لمناقشة هذه الملفات
الرئيس السيسي يشهد الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026
ميرتس يتهم روسيا بزعزعة استقرار ألمانيا.. ويحذر من تهديد يطول أوروبا
المتحدث باسم الخارجية: مذكرة تفاهم "فايز السراج" مع تركيا "حبر على ورق"
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
الرئيس السيسي: مصر واجهت لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار منذ 2011
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يشيد بفستان أمينة خليل في ختام مهرجان الجونة.. شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة أمينة خليل وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة مساء أمس.

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش ذات اللون الأصفر الذي أتسم بالشراشيب.

انتعلت أمينة خليل حذاء أبيض اللون ذا كعب عالي، أكملت إطلالتها بمجوهرات ألماسية راقية.

تعليق ناقد موضة على إطلالة أمينة خليل 

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان أمينة خليل في ختام مهرجان الجونة قائلا:"أمينة  كل ايام المهرجان كانت اطلالاتها مميزة وحلوة، و الختام مع فستان رااائع ، هذا القمائ دارج و الوانه ملفته و العقد مع الفستان زاد من أناقتها."
تابع:"بس ياريت الفستان بعد شوي اطول و مابين الشوز، الشعر ماكثير عجبني بس المكياج اوك، تقيمي للإطلالة 8.5/10."

أمينة خليل إطلالة أمينة خليل ختام مهرجان الجونة صور أمينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

ترشيحاتنا

حملة تحصين رؤوس الماشية

غدا.. انطلاق الحملة القومية البيطرية الثانية للتحصين ضد الجلد العقدي بالمنيا

جهود متنوعة

تحرير 66 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بأسوان

جانب من التسليم

الطب البيطري بسوهاج يسلم 770 رأس أغنام عشر للأسر الأكثر احتياجا بالقرى

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد