انطلاق حملة لمتابعه مزارع الدواجن بدمياط

أطلقت مديريه الطب البيطري بدمياط، حملة مروريه على مزارع الدواجن داخل نطاق المحافظة ، وذلك لحماية صحة الإنسان وتقديم الدعم للأنشطة والمشاريع التجارية الخاصة بصناعةالدواجن والأمن القومي لتوفيرغذاء آمن وإحكام الرقابة و المتابعةالدورية للموقف الوبائي لمزراع الدواجن، ومتابعة تنفيذ اجراءات الأمن الحيوي و سحب عينات ماقبل البيع للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور .

تأتى الحملة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي ،محافظ دمياط

والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

والدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وتحت إشراف الدكتور أسامة أحمد سماحة ، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط.



حيث بدأت الحملة ، بجولة ميدانية والمرور علي مزارع الدواجن التابعة لإدارة مركز كفر البطيخ ، وتم التوجيه باتباع رسائل الأمن الحيوى لضمان خلو المزارع من الأمراض الوبائية والتنسيق مع المديرية والإدارة البيطرية في سحب عينات ماقبل البيع والنقل في موعدها المحدد و متابعة النتائج وإصدار تصاريح نقل الطيور والابلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه للأمراض الوبائية الخاصة بطيور المزارع.