روان العربي تتأهل إلى نهائي بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026

واصلت روان العربي ، ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها حبيبة رزق ، بنتيجة 1-3، بواقع نقاط11-3 ، 4- 11 ، 11-7 ،11 4-فى مباراة استغرقت 34دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل روان العربي إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المفترض أن تواجه نادين شاهين، او أمينة الريحاني، في لقاء حاسم يوم 25 اكتوبر، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026 تُقام في كراتشي، في باكستان، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 82,000دولار أمريكي، بواقع 41,000دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات Copper PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.