رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة يكرم نادي الزهور لجهوده في خدمة القطاع

كرّم اللواء محمد عزازي العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، تقديرًا لجهود النادي في دعم الرياضة والارتقاء بمختلف الأنشطة الرياضية.

يأتي هذا التكريم تقديرًا للدور الذي يقوم به نادي الزهور في خدمة الرياضة المصرية، وحرصه على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

جدير بالذكر أن نادي الزهور حقق طفرة رياضية غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية بقيادة المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس النادي.

هذا العام كان الأنجح على المستويين المحلي والدولي؛ محليًا، واصل أبطال النادي حصد الميداليات في البطولات المختلفة، وازدادت الحصيلة لتضع النادي في مقدمة الترتيب العام، ليس فقط في الرياضات الفردية كما كان معتادًا، ولكن امتد ذلك إلى الرياضات الجماعية؛ أما على المستوى الدولي، فتألق أبطال الزهور في البطولات العالمية، وساهموا مع منتخباتنا الوطنية في رفع العلم المصري على منصات التتويج العالمية.

كل ذلك تحقق مع زيادة الاهتمام برياضة الممارسة لجميع المراحل العمرية، مع الاهتمام الخاص بذوي القدرات الخاصة.

ولم يكتفِ مجلس إدارة النادي بالاهتمام بالنشاط الرياضي فقط، بل امتد الاهتمام إلى تطوير البنية التحتية واستضافة البطولات الهامة ليصبح نادي الزهور منبراً رياضياً في مصر.