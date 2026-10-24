تحرير ١٠٦ محاضر تموينية بمخالفات في محطات تعبئة الغاز والأسواق بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندسة هند مساعد وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليه بدمياط رفقة إدارة التجارة الداخلية، حملة على الأسواق ومحطات تعبئة اسطوانات الغاز.
وأسفرت الحملة عن ضبط تلاعب بالوزن بالاسطوانات المنزلية وتمت المصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير المسئول.
كما تم تحرير 106 محاضر متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
جاء ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط.