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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الشرقية تضبط مصنعا غير مرخص لتعبئة سماد السوبر فوسفات مجهول المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تواصل جهودها الرقابية لحماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء والحفاظ على الثروة الزراعية من الممارسات غير القانونية.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والتصدي للغش والتلاعب بالمنتجات الزراعية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية حفاظًا على حقوق المزارعين والمستهلكين.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تنفيذًا لتعليمات  الوزارة  ومحافظ الشرقية قامت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية الزراعة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بضبط مصنع بنواحي مركز بلبيس يقوم بتعبئة سماد السوبر فوسفات مجهول المصدر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، حيث تم ضبط كميات كبيرة معبأة وجاهزة للبيع داخل شكائر تحمل علامات تجارية مختلفة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إنه تم توجيه أصحاب المصانع بضرورة استخراج التراخيص القانونية اللازمة قبل البدء في النشاط وعدم التعامل بأي مبيدات غير مرخصة أو مغشوشة أو مجهولة المصدر والاعتماد على مصادر موثوق بها لحماية المزارعين.

أشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الصيفية 2026 بمراكز ومكاتب المحافظة باستخدام مبيد فوسفيد الزنك سريع المفعول ومخلوط الراكومين بطيء المفعول، حيث تم تنفيذ مراحل الخلط والتعبئة والتوزيع للطعوم السامة على بؤر الإصابة وسط الأراضي الزراعية وفقًا لتعليمات الوزارة.

وتهدف الحملة إلى القضاء على أكبر عدد ممكن من القوارض للحفاظ على المحاصيل الشتوية بعد زراعتها، وذلك بحضور وتنفيذ رؤساء أقسام مكافحة القوارض ومديري الجمعيات الزراعية بمراكز ومكاتب المحافظة.

كما قامت المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وإدارة الإرشاد بالمديرية بعقد ندوة إرشادية عن  الوجبات الجاهزة السريعة، تناولت مخاطر الإفراط في تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الدهون المتحولة والسكريات والصوديوم والسعرات الحرارية الفارغة، وما قد يترتب عليها من أضرار صحية على المدى القريب والبعيد مثل السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار والسكري وغيرها من الأمراض، إلى جانب التأكيد  على أهمية الاعتدال في تناولها  على فترات متباعدة وعدم تحويلها إلى نظام غذائي يومي واستبدالها بالغذاء الصحي المتكامل للحفاظ على الصحة العامة.

الشرقية محافظ الشرقية صحة المواطنين

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