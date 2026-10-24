برلمانية: بناء الإنسان وتطوير التعليم والصحة أساس تحقيق أهداف التنمية

أكدت صبورة السيد عضو مجلس النواب أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس أهمية وضع بناء الإنسان المصري في صدارة أولويات التنمية، من خلال تطوير التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب والأجيال الجديدة.

وأوضحت أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشروعات والبنية الأساسية، إذ يرتبط نجاح خطط التنمية بقدرة المواطنين على الاستفادة من الفرص المتاحة، والحصول على خدمات تعليمية وصحية ذات جودة، واكتساب المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأضافت أن تطوير منظومة التعليم يتطلب الاهتمام بجودة العملية التعليمية، وتأهيل المعلمين، وتحديث المناهج، وتعزيز المهارات الرقمية والتطبيقية، بما يساعد على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل والمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج.

منظومة التنمية الشاملة

وأشارت صبورة السيد إلى أن التوصيات المتعلقة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية تمثل جانبًا مهمًا من منظومة التنمية الشاملة، خاصة فيما يتعلق بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت أهمية متابعة تنفيذ التوصيات وفق جداول زمنية واضحة، مع تقييم أثر السياسات والبرامج على المواطنين، مشددة على أن التنمية الحقيقية تتحقق عندما تنعكس جهود الدولة على جودة الحياة، وتوفر فرصًا أفضل للتعليم والعمل، وتدعم استقرار الأسرة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات.