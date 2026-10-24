قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة بجنوب البحر الأحمر غدا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد
موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
حزب السادات: توصيات منتدى مصر 2026 تضع دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته على رأس الأولويات
عماد الدين حسين: الدولة المصرية واجهت الأزمات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية
الشرطة الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس والأوضاع هادئة
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
نوردشيلاند يشيد بتألق إبراهيم عادل بعد ثنائيته أمام سيسكا صوفيا
فرصة ثانية للتعافي.. البرلمان يتحرك من جديد بشأن فصل الموظف المتعاطي
باسلوب المغافلة.. القبض على المتهمين بسرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات بالفيوم
وزارة التجارة الصينية: نعارض مقترحا أمريكيا لتوسيع القيود على الاستثمارات في البلاد
دوري أبطال إفريقيا| بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة المريخ بنتيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجها نحو ربط خطط التنمية باحتياجات المواطن

النائبة نانسي نعيم
النائبة نانسي نعيم
محمد الشعراوي

أكدت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو ربط خطط التنمية باحتياجات المواطن المصري وتطلعاته للمستقبل، مشيرة إلى أن التركيز على التعليم والشباب والتكنولوجيا وريادة الأعمال والصناعة والإسكان يعكس أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت “نعيم” في تصريحات لها، إن الاهتمام بأصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الأساسية، يمثلان جانبًا مهمًا من أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدة أن نجاح السياسات التنموية يُقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضافت أن ما حظي به ملف التعليم من اهتمام ضمن مناقشات المنتدى وتوصياته يمثل رسالة مهمة بشأن مستقبل الأجيال الجديدة، مشددة على ضرورة مواصلة تطوير المناهج وأساليب التعليم، وتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي، وربط مخرجات المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد شباب يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضحت أن الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أهمية تهيئة بيئة داعمة للمشروعات الناشئة، وتيسير إجراءات تأسيسها وتمويلها، وتحويل أفكار الشباب المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف الصناعة، أكدت النائبة أن التوجه نحو دعم المصنعين وتيسير الإجراءات أمام الاستثمار الإنتاجي يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وفتح مجالات جديدة للتوظيف، مشيرة إلى أن التكامل بين التعليم والصناعة والبحث العلمي يمكن أن يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات.

 طرح ملف الإسكان والتنمية العمرانية

كما أشادت بأهمية طرح ملف الإسكان والتنمية العمرانية ضمن أولويات النقاش، لافتة إلى أن التوسع في إتاحة الوحدات السكنية المناسبة يمثل خبرًا إيجابيًا للأسر المصرية، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، وأن توفير سكن ملائم بأسعار وشروط تتناسب مع قدرات المواطنين من شأنه تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وشددت نعيم على أهمية استكمال هذه الرؤية من خلال دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية، وضبط الأسواق ومواجهة الضغوط التضخمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لا تتوقف عند طرح الأفكار والتوصيات، وإنما ترتبط بقدرة الجهات المعنية على تحويلها إلى برامج تنفيذية محددة، بأهداف واضحة وآليات متابعة وتقييم، بما يضمن أن تتحول مخرجات الحوار إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وأن تكون السنوات المقبلة مرحلة أكثر تركيزًا على بناء الإنسان، وتمكين الشباب، ودعم الإنتاج، وتحقيق التنمية التي تنعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة.

نانسي نعيم النائبة نانسي نعيم مجلس النواب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

أحمد سليمان

قرارات جديدة.. أحمد سليمان يكشف كواليس الاجتماع المغلق في الزمالك

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يعتذر عن اجتماع درس الكتاب الإثنين المقبل بالكنيسة المرقسية الكبرى

مجلس كنائس مصر

مجلس كنائس مصر يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جاورجيوس بالأردن ويؤكد تضامنه مع المملكة

أجندة أخبار الأحد

أجندة أخبار الأحد 25 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد