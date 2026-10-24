برلمانية: مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجها نحو ربط خطط التنمية باحتياجات المواطن

أكدت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو ربط خطط التنمية باحتياجات المواطن المصري وتطلعاته للمستقبل، مشيرة إلى أن التركيز على التعليم والشباب والتكنولوجيا وريادة الأعمال والصناعة والإسكان يعكس أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت “نعيم” في تصريحات لها، إن الاهتمام بأصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الأساسية، يمثلان جانبًا مهمًا من أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدة أن نجاح السياسات التنموية يُقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضافت أن ما حظي به ملف التعليم من اهتمام ضمن مناقشات المنتدى وتوصياته يمثل رسالة مهمة بشأن مستقبل الأجيال الجديدة، مشددة على ضرورة مواصلة تطوير المناهج وأساليب التعليم، وتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي، وربط مخرجات المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد شباب يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضحت أن الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أهمية تهيئة بيئة داعمة للمشروعات الناشئة، وتيسير إجراءات تأسيسها وتمويلها، وتحويل أفكار الشباب المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف الصناعة، أكدت النائبة أن التوجه نحو دعم المصنعين وتيسير الإجراءات أمام الاستثمار الإنتاجي يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وفتح مجالات جديدة للتوظيف، مشيرة إلى أن التكامل بين التعليم والصناعة والبحث العلمي يمكن أن يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات.

طرح ملف الإسكان والتنمية العمرانية

كما أشادت بأهمية طرح ملف الإسكان والتنمية العمرانية ضمن أولويات النقاش، لافتة إلى أن التوسع في إتاحة الوحدات السكنية المناسبة يمثل خبرًا إيجابيًا للأسر المصرية، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، وأن توفير سكن ملائم بأسعار وشروط تتناسب مع قدرات المواطنين من شأنه تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وشددت نعيم على أهمية استكمال هذه الرؤية من خلال دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية، وضبط الأسواق ومواجهة الضغوط التضخمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لا تتوقف عند طرح الأفكار والتوصيات، وإنما ترتبط بقدرة الجهات المعنية على تحويلها إلى برامج تنفيذية محددة، بأهداف واضحة وآليات متابعة وتقييم، بما يضمن أن تتحول مخرجات الحوار إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وأن تكون السنوات المقبلة مرحلة أكثر تركيزًا على بناء الإنسان، وتمكين الشباب، ودعم الإنتاج، وتحقيق التنمية التي تنعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة.