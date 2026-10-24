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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تبلغ باكستان استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية

ايران
ايران
القسم الخارجي

أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر الوساطة الباكستانية، في خطوة تعكس استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء المواجهة بين البلدين، رغم الخلافات القائمة بشأن العقوبات الأمريكية والحصار البحري ومضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، السبت، عن السفير الإيراني لدى إسلام آباد، رضا أميري مقدم، قوله إن طهران لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع واشنطن بموجب اتفاق مؤقت سبق التوصل إليه بوساطة باكستانية، بهدف إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهم أوسع.

وأضاف السفير الإيراني أن بلاده أبلغت باكستان مؤخرًا استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، شريطة أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، متهمًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض المقترح والإصرار على استمرار الحصار.

وكانت باكستان وقطر قد اضطلعتا بدور الوساطة في اتفاق مؤقت جرى التوصل إليه في يونيو الماضي، استهدف استعادة حركة الملاحة عبر المضيق وإنهاء الحصار البحري، إلى جانب إطلاق مفاوضات بشأن اتفاق أوسع يتناول البرنامج النووي الإيراني.

وتسعى إسلام آباد إلى إعادة إحياء المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، مستفيدة من اتصالاتها مع الجانبين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

ولا تزال المفاوضات تواجه عقبات رئيسية، في مقدمتها الخلاف حول رفع العقوبات، وإنهاء الحصار البحري، وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فضلًا عن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وتتمسك طهران بضرورة تخفيف الضغوط الأمريكية قبل المضي قدمًا في أي تفاهم جديد، بينما تسعى واشنطن إلى معالجة الملفات الأمنية والنووية ضمن تسوية شاملة.

إيران الولايات المتحدة الأمريكية باكستان مضيق هرمز البرنامج النووي الإيراني

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