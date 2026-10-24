خبير: تصريحات ترامب بشأن إيران موجهة إلى الناخبين الأمريكيين

قال د. بي إل دي سيلفا، أستاذ الدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران تستهدف بالأساس الناخبين الأمريكيين، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن الخطاب المتصاعد يعكس معركة سياسية يسعى ترامب إلى تجاوزها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ترامب يحاول الخروج من المواجهة مع إيران منتصرًا، والحفاظ على صورته السياسية بعد سلسلة من الحسابات الخاطئة التي اتخذها خلال الحرب، موضحًا أن الرئيس الأمريكي اعتمد على تقديرات إسرائيلية، بينها تقديرات رئيس الموساد، بشأن مسار المواجهة.

وأشار سيلفا إلى أن الحرب استمرت نحو ثمانية أشهر، على خلاف ما توقعه ترامب، الذي اعتقد أن المواجهة ستكون سهلة وقصيرة، مؤكدًا أن استمرار الحرب يمثل تحديًا سياسيًا كبيرًا للرئيس الأمريكي.

واختتم أستاذ الدراسات الاستراتيجية حديثه بالتأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة في المرحلة الراهنة، داعيًا إلى انتظار نتائجها وما قد تحمله من تطورات على صعيد الموقف الأمريكي من إيران.