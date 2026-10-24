هانز فليك يرفض التعليق على التحكيم قبل الكلاسيكو

رفض الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني الحديث عن التحكيم قبل مباراة ريال مدريد المقرر لها غدًا الأحد في الدوري الإسباني.

وقال في تصريحات صحفية :”كوندي وألمو لن يشاركا أمام ريال مدريد لعدم الجاهزية في لقاء الغد ولن نجازف بهما قبل اكتمال الشفاء مع الفريق.

وتابع :”لن أتحدث عن التحكيم وأركز مع فريقي والاستعداد بشكل جيد من أجل تحقيق الانتصار في مواجهة الغد ومواصلة العروض المميزة لنا”.

وواصل :”فريق ريال مدريد يجيد بشكل كبير في الكرات الثابتة وسنحاول الحد من خطورتهم في مواجهة الغد وسط الخبرات الكبيرة بين صفوفهم