مورينيو عن الكلاسيكو: ستكون مباراة صعبة ومثيرة

شدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على صعوبة مباراة برشلونة المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال في تصريحات صحفية :”لن أغير خطتي بسبب لامين يامال في مواجهة برشلونة، وسنلعب بأسلوبنا وطريقتنا”.

وتابع :”لم نصل بعد للجاهزية الكاملة وسنبذل قصاري جهدنا في مباراة الغد من أجل تحقيق الانتصار”.

وأكمل :”العالم كله يتوقف في لقاء الكلاسيكو، لكن اللقاء لن يحكم على قدرتنا للفوز بالبطولات في الموسم”.

وتحظى مباراة ريال مدريد وبرشلونة باهتمام إعلامي وجماهيري كبير وسط اهتمام الكثير من متابعي كرة القدم حول العالم في ظل تواجد كوكبة من النجوم بين صفوف الفريق.