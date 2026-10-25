وئام عثمان: منتدى مصر 2026 عبّر عن رأي الشارع وما يدور في خواطر المواطنين

قالت الدكتورة وئام عثمان، أستاذة العلوم السياسية، إن منتدى مصر 2026 عبّر عن رأي الشارع المصري وما يدور في خواطر المواطنين من أسئلة، وما يواجهونه في حياتهم اليومية من معاناة وتحديات انعكست عليهم نتيجة تداعيات خارجية نقلتها الأحداث إلى الدولة المصرية.



وأوضحت خلال برنامج «الساعة 6»، عبر قناة الحياة، إن منتدى مصر 2026 كان لسان حال كل مصري يعاني من هذه التداعيات، مشيرة إلى أن أروقة المنتدى شهدت رجال الريف وهم يتحدثون بحكمة، ومحدودي الدخل وهم يناقشون الأمن الغذائي ببساطة، إلى جانب رجل الشارع المصري ونماذج دعم المنتدى.

وأضافت أن المنتدى شهد مشاركة تعكس وجود الشعب المصري بمختلف فئاته خلف منتدى مصر 2026، مؤكدة أن ما شهدته مصر يمثل إنجازًا كبيرًا، موضحة أن حروب الجيل الرابع والجيل الخامس تحاول هدم هذا الإنجاز من خلال زعزعة ثقة المواطن في الإنجازات ومردودها على الحياة اليومية، لافتة إلى أن المنتدى شهد ردودًا كافية من خلال عرض الأرقام والإنجازات على أرض الواقع.

وأكدت أن ما يحدث من محاولات لتشويه الإنجازات وعرقلة وصولها إلى الناس ليس جديدًا، قائلة إن هذا ما اعتادت عليه مصر تاريخيًا، فعندما جرى تأميم قناة السويس من أجل بناء السد العالي، وقع العدوان الثلاثي، ويمكن قياس بقية الأزمات على ذلك حتى الآن، مضيفة أن التحديات تصدر إلى مصر من القوى المستغلة لشعوب العالم كلما ارتقت الدولة في العملية التنموية، مشددة على أن إصرار الشعب المصري ووقوفه مع قائده يساعدان على الوصول إلى الصمود والحفاظ على الإنجازات.