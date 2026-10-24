وزير الكهرباء: نستهدف زيادة قدرات الطاقة لتلبية التوسعات العمرانية والصناعية

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، إن مستقبل الطاقة في مصر شهد نقاشًا مهمًا خلال منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية والتوسع في مختلف القطاعات.

وأضاف الوزير،خلال لقائه مع عوض غنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة ضمان توافر الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والصناعية المرتقبة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن قدرات توليد الكهرباء في مصر تبلغ نحو 64 جيجاوات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لفت إلى أهمية العمل على زيادة هذه القدرات، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وخططها المستقبلية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن الدولة مستمرة في تطوير قطاع الطاقة وزيادة قدراته الإنتاجية، لضمان توفير الكهرباء بصورة مستدامة، ومواكبة التوسع في المشروعات العمرانية والصناعية، بما يدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.