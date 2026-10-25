120 فارسًا و20 فريقًا يشعلون منافسات جولة «لونجين» العالمية للأبطال في مصر

في مشهد يجمع بين عراقة الحضارة المصرية وعالمية الرياضة، استضافت مصر جولة «لونجين» العالمية للأبطال للفروسية تحت سفح الأهرامات، في حدث رياضي بارز يعكس قدرة الدولة على تنظيم البطولات الدولية الكبرى، ويعزز مكانتها على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية للمنافسات

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من فرسان العالم والفرق الدولية، وسط استعدادات مكثفة امتدت لأكثر من عام لتوفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية للمنافسات؛ ولم تقتصر أهمية الحدث على الجانب الرياضي فحسب، بل امتدت لتشمل الترويج للمقاصد السياحية المصرية، ودعم انتشار رياضة الفروسية محليًا، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب المصرية للوصول إلى منصات التتويج في المحافل الدولية.

استعدادات استثنائية لاستضافة الحدث العالمي

كشف هاني مجدي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للفروسية، عن تفاصيل استضافة مصر جولة «لونجين» العالمية للأبطال، مؤكدًا أن تنظيم البطولة تحت سفح الأهرامات يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الفروسية، إلى جانب دوره في تنشيط السياحة وتعزيز حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية.

أبرز بطولات الفروسية العالمية

وأوضح مجدي، خلال لقائه مع الإعلاميات روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البطولة شهدت مشاركة نحو 120 فارسًا و20 فريقًا دوليًا، إلى جانب قرابة 100 حصان، في منافسات استقطبت نخبة من المشاركين في واحدة من أبرز بطولات الفروسية العالمية.

وأشار إلى أن الاستعدادات لاستضافة الحدث استمرت لأكثر من عام كامل، وشملت تجهيز ميادين المنافسات وتوفير المرافق اللازمة لإقامة الخيول والفرسان، بما يضمن خروج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها التنظيمية.

1.75 مليون يورو جوائز البطولة

وفيما يتعلق بالجوانب المالية والفنية، أشار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للفروسية إلى أن مصر استقبلت نحو 50 من أبرز فرسان العالم، إلى جانب خيول تتمتع بمستويات فنية مرتفعة، موضحًا أن إجمالي جوائز جولة «لونجين» بلغ نحو 1.75 مليون يورو، تتحملها الشركة المنظمة للبطولة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الحدث وأهميته على مستوى المنافسات الدولية، فضلًا عن القيمة التي تضيفها استضافة مثل هذه البطولات إلى قطاع السياحة الرياضية، خاصة في ظل إقامة المنافسات أمام أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم.

سامح الدهان يحقق الذهبية لمصر

وعلى صعيد النتائج الرياضية، سلط مجدي الضوء على الإنجاز الذي حققه الفارس المصري سامح الدهان، بعدما توج بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي، في نتيجة تعزز حضور الفروسية المصرية في البطولات الدولية.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية على مستوى انتشار اللعبة محليًا، إذ شهدت بطولات الجمهورية ارتفاعًا في أعداد الفرسان المشاركين بنسبة 75% مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام برياضة الفروسية واتساع قاعدة ممارسيها.

اكتشاف المواهب وإعداد جيل جديد من الفرسان

وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للفروسية أن استراتيجية الاتحاد لا تقتصر على استضافة البطولات الكبرى وتحقيق النتائج، بل تمتد إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين وتأهيل المواهب الشابة للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على اكتشاف العناصر الواعدة والاستعانة بمدربين عالميين لتطوير قدرات الناشئين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الفرسان القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

الربط بين الرياضة والسياحة

وتأتي استضافة جولة «لونجين» العالمية للأبطال تحت سفح الأهرامات لتؤكد أهمية الربط بين الرياضة والسياحة، وتبرز ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وتنظيمية تؤهلها لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، بالتوازي مع العمل على تطوير المواهب المحلية وتعزيز تنافسية الفروسية المصرية.