محافظ الإسكندرية يُدشّن الحملة القومية ضد الحصبة الألمانية.. ويؤكد: نستهدف تطعيم أكثر من مليون طفلًا من المصريين والأجانب

دشّن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية، والتي تنطلق اعتبارًا من اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بوحدة صحة سيدي بشر بحري، بنطاق حي المنتزه أول، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الوقاية الصحية، والحفاظ على صحة الأطفال، والحد من انتشار الأمراض المعدية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، و الدكتور وليد مرسي رئيس حي منتزه أول،وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية المعنية.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الحملة تستهدف هذا العام تطعيم أكثر من مليون طفلًا من المصريين وغير المصريين بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالصحة العامة، وتوفير الحماية الصحية للأطفال، من خلال إتاحة التطعيمات اللازمة مجاناً والوصول بها إلى مختلف المناطق والتجمعات السكانية.

وأشاد المحافظ بجهود الدولة المصرية في مكافحة مرض الحصبة، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ برامج التطعيمات القومية للحفاظ على المكتسبات الصحية التي تحققت، لافتًا إلى أن مصر خالية من الحصبة منذ نوفمبر 2022، وهو ما يعكس أهمية الاستمرار في رفع معدلات التغطية بالتطعيمات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المعدية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية على تيسير وصول خدمات التطعيم إلى الأطفال المستهدفين، من خلال الفرق الطبية المنتشرة بمختلف أنحاء الإسكندرية، مع تكثيف التوعية بأهمية التطعيمات ودورها في حماية الأطفال، داعيًا أولياء الأمور إلى التعاون مع الفرق الطبية والحرص على حصول أبنائهم على التطعيمات المقررة وفقًا للضوابط الطبية المعتمدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور/ أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشؤون الصحية رفعت درجة الاستعداد لتنفيذ الحملة، حيث تم تجهيز وتوزيع 685 فرقة طبية على مستوى المحافظة، لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين وتيسير حصولهم على التطعيمات.

وأضاف أن التطعيمات متاحة من خلال 37 وحدة صحية و73 مكتب صحة على مستوى الإسكندرية، إلى جانب تنفيذ الحملة عبر المدارس والحضانات وتجمعات الأطفال، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين، مؤكدًا جاهزية الفرق الطبية وتوفير سبل تقديم الخدمة وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 أعوام، من المصريين وغير المصريين، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمدارس والحضانات وتجمعات الأطفال بمختلف أنحاء محافظة الإسكندرية.

وخلال تدشين الحملة ؛ تفقد محافظ الإسكندرية الوحدة الصحية واطمأن على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين؛ حيث تفقد المعمل والصيدلية وعيادة العلاج الطبيعي و غرف التطعيمات للاطمئنان توفر التطعيمات والأدوية ، كما استمع إلى مطالب رواد الوحدة الصحية واطمأن على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وتناشد محافظة الإسكندرية أولياء الأمور ضرورة الحرص على تطعيم أبنائهم خلال فترة الحملة، والتعاون مع الفرق الطبية، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية.