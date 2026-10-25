وفري فلوسك.. طريقة عمل تورتة القهوة في البيت

تورتة القهوة في البيت من الحلويات اللذيدة التي تتمتع بنكهة مختلفة و مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في البيت بدلا من شرائها من المحلات والأسواق.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تورتة القهوة بمذاق لا يقاوم .

مقادير تورتة القهوة



● 2 كوب دقيق

● كوب زيت

● ¼كوب كاكاو

● ¼كوب كاكاو

● ¼ كوب قهوة سريعة الذوبان

● كوب ونصف سكر

● كوب ونصف لبن

● ملعقة كبيرة خل

● 2 بيضة

● فانيليا

● ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

الوجه

● كريم شانتى بودرة

● لبن

● قهوة سريعة الذوبان

● كرات شوكولاتة



طريقة تحضير تورتة قهوة



الصوص:

يخلط الزيت والسكر والقهوة والكاكاو واللبن

يؤخذ جزء من الصوص ويضاف له البيض والفانيليا والخل

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح وجزء من خليط اللبن3

يوضع الخليط في كيكة مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

توضع فى الفرن في درجة حرارة 180 لمدة حوالي 45 دقيقة حتى النضج

تترك لتهدأ وتقطع

يضاف خليط الصوص ويضاف على وجه الكيكة

تخلط بودرة الكريم شانتي واللبن والكاكاو

تزين الكيكة بخليط الكريم شانتي وكرات الشوكولاتة وتقدم