قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستمرون في دعم شركائنا الخليجيين
عبد الله بن زايد: محاربة الإرهاب دون التطرف كمحاولة تحويل ماء البحر إلى عذب
المغرب 05:09 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي الأسبوع المقبل
تغييرات جديدة تهدد مستخدمي واتساب في 2027.. ما علاقة شريحة SIM؟
تقارير : مخاوف إيرانية من عودة الحرب وتصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
استبعاد حمزة عبد الكريم.. تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني
أسامة كمال: الانتخابات والتوترات السياسية تزيدان حالة الغموض في أسواق النفط العالمية
مصر تحصد 5 ميداليات في بطولة «جراند بري» للجودو بطاجيكستان
كلاسيكو الأرض.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني
ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟
أحمد نوح لـ"صدى البلد": عودة الأوفر برايس لسوق السيارات.. وأنصح بتأجيل الشراء إلا للضرورة
6349 وظيفة شاغرة بوزارة العمل في 11 محافظة.. اعرف طريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وفري فلوسك.. طريقة عمل تورتة القهوة في البيت

تورتة القهوة
تورتة القهوة
هاجر هانئ

تورتة القهوة في البيت من الحلويات اللذيدة التي تتمتع بنكهة مختلفة و مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في البيت بدلا من شرائها من المحلات والأسواق.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تورتة القهوة بمذاق لا يقاوم .

مقادير تورتة القهوة 


● 2 كوب دقيق

● كوب زيت

● ¼كوب كاكاو

● ¼كوب كاكاو

● ¼ كوب قهوة سريعة الذوبان

● كوب ونصف سكر

● كوب ونصف لبن

● ملعقة كبيرة خل

● 2 بيضة

● فانيليا

● ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

الوجه
● كريم شانتى بودرة
● لبن
● قهوة سريعة الذوبان
● كرات شوكولاتة


طريقة تحضير تورتة قهوة


الصوص:
يخلط الزيت والسكر والقهوة والكاكاو واللبن
يؤخذ جزء من الصوص ويضاف له البيض والفانيليا والخل
يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح وجزء من خليط اللبن3
يوضع الخليط في كيكة مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق
توضع فى الفرن في درجة حرارة 180 لمدة حوالي 45 دقيقة حتى النضج
تترك لتهدأ وتقطع
يضاف خليط الصوص ويضاف على وجه الكيكة
تخلط بودرة الكريم شانتي واللبن والكاكاو
تزين الكيكة بخليط الكريم شانتي وكرات الشوكولاتة وتقدم

تورتة قهوة طريقة تحضير تورتة قهوة تورتة القهوة طريقة عمل تورتة القهوة مقادير تورتة القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حسام حسن

الكشف عن مدرب منتخب مصر أمام مالاوي..وتحركات لتخفيف عقوبة حسام حسن

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد