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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بدمياط

المدارس
المدارس
زينب الزغبي

دشّن  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من مدرسة غيط النصاري الابتدائية المشتركة بقرية غيط النصاري.

كما تابع أعمال الحملة بمدرسة السيالة الجديدة الابتدائية المشتركة، بمركز ومدينة دمياط، واطمأن على انتظام عمل الفرق الطبية وتوافر الإمكانات اللازمة لتنفيذ الحملة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط.

الفئة المستهدفة 


وتُنفذ الحملة، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026/2027، خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 15 نوفمبر 2026، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بإجمالي مستهدف يبلغ نحو 276 ألفًا و40 طفلًا بمحافظة دمياط، من خلال 286 فريق تطعيم، تضم فرقًا متحركة بالمدارس، وأخرى ثابتة بالمراكز والوحدات الصحية، بما يضمن الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة.

الحفاظ على صحه الاطفال 

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على صحة الأطفال، والوقاية من الأمراض المعدية، وتعزيز المناعة المجتمعية، واستدامة الإنجازات التي حققتها مصر في السيطرة على الأمراض المستهدفة بالتطعيم، وفي مقدمتها الحصبة والحصبة الألمانية.

ووجّه محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومسؤولي المديريات الخدمية، بتقديم أوجه الدعم اللازم لفرق التطعيم، والتنسيق المستمر مع الإدارات الصحية، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الحملة، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق المستهدف منها.

وتهيب محافظة دمياط بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع فرق التطعيم، والحرص على حصول جميع الأطفال المستهدفين على اللقاح خلال الفترة المحددة للحملة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز المناعة المجتمعية وترسيخ منظومة الأمن الصحي.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ فصول المدرستين، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية بهما.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى المدارس

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