روسيا .. استهداف سفينة تحمل شحنات للقوات الأوكرانية متجهة إلى ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة متجهة إلى ميناء أوديسا كانت تنقل شحنات للقوات الأوكرانية.

وفي وقت لاحق ؛ شهدت روسيا وأوكرانيا تصعيدًا عسكريًا جديدًا خلال الليل، بعدما أسفرت هجمات جوية متبادلة عن سقوط قتلى وعشرات المصابين في البلدين، وسط استمرار الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وتصاعد الدعوات إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأعلن مسئولون روس، الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في هجمات أوكرانية، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء الغارات الروسية، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجانبين.



هجمات أوكرانية تستهدف مناطق روسية

وقال مسئولون روس إن شخصين قُتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف حافلة صغيرة تابعة لمؤسسة زراعية في قرية بورشوفو بمنطقة بريانسك.

وفي منطقة بيلغورود، أعلن الحاكم الإقليمي ألكسندر شوفاييف مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في هجوم واسع بالطائرات المسيّرة خلال الليل.

غارات روسية تحصد قتلى ومصابين في أوكرانيا

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي على منطقة دنيبروبيتروفسك أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين.