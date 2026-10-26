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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمعروفة إعلاميا بخلية النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول للرابع تهمة رصد مديرية أمن المنيا لاستهداف قواتها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 5 متهمين إرهاب خلية النزهة

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