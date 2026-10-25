اقتراح برغبة لإعلان حركة تكميلية لتكليف باقي خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي

تقدم أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إعلان حركة تكميلية لتكليف باقي خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي، ممن لم تشملهم حركات التكليف المعلنة.

وأوضح الاقتراح أن عدم شمول حركات التكليف لجميع خريجي الدفعة أدى إلى بقاء أعداد من الخريجين دون تكليف، رغم حصولهم على المؤهلات اللازمة، الأمر الذي يعطل مسارهم المهني ويحول دون الاستفادة من الكوادر الطبية المؤهلة.

وطالب النائب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشته، ودراسة موقف الخريجين المتبقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان حركة تكميلية للتكليف وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، بما يحقق تكافؤ الفرص ويسهم في الاستفادة من الكوادر الطبية الشابة.ِ