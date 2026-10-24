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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برغبة لمراجعة نسبة تعيين ذوي الإعاقة في المرحلة الخامسة لمسابقة المعلمين

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن مراجعة مدى الالتزام بنسبة الـ5% المقررة قانونًا لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في مسابقة تعيين المعلمين بالمرحلة الخامسة.

وأوضح الاقتراح أن الوزارة أعلنت تعيين نحو 43 ألف معلم ضمن المرحلة الخامسة، وهو ما يعادل حسابيًا 2150 معلمًا من ذوي الإعاقة وفق نسبة الـ5%، في حين تشير البيانات الواردة إلى تعيين نحو 670 معلمًا فقط من هذه الفئة، بما يستدعي مراجعة الأعداد وأسس احتساب النسبة القانونية.

كما أشار الاقتراح إلى شكاوى عدد من المتقدمين من ذوي الإعاقة، أفادوا بظهور أسمائهم ضمن كشوف المعينين في 16 سبتمبر 2026، قبل رفعها في 24 سبتمبر 2026، رغم اجتيازهم الإجراءات المطلوبة.

وطالب النائب بمراجعة أعداد المعينين من ذوي الإعاقة، وتوضيح أسباب استبعاد بعض المتقدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال النسبة القانونية وتعيين المستحقين ممن استوفوا الشروط، حال ثبوت أحقيتهم، بما يضمن تكافؤ الفرص وصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اقتراح برغبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأشخاص ذوي الإعاقة مسابقة تعيين المعلمين

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