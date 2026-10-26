بكل سهولة.. طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

تعد صحيفة الحالة الجنائية من المستندات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون في العديد من المعاملات الرسمية، خاصة عند التقدم للوظائف أو استكمال إجراءات السفر أو تقديم الأوراق المطلوبة لبعض الجهات الحكومية والتعليمية.

استخراج الفيش الجنائي 2026

ومع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين التعرف على طرق استخراج الفيش الجنائي واستكمال الإجراءات عبر وسائل متعددة دون الحاجة إلى التوجه في كل الحالات إلى مقار الجهات المختصة.

وتوفر وزارة الداخلية عدة قنوات للحصول على صحيفة الحالة الجنائية، تشمل الخدمات الإلكترونية والمراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري، بما يتيح للمواطن اختيار الوسيلة المناسبة وفقا لطبيعة الطلب ومكان إقامته وموعد احتياجه إلى المستند.

طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

تتنوع وسائل استخراج الفيش الجنائي بين التقديم الإلكتروني والحصول على الخدمة من خلال المراكز المتخصصة ووحدات الإصدار الفوري، إذ يمكن للمواطنين اختيار الطريقة المناسبة وفقا للخدمات المتاحة وشروط كل وسيلة.

وتشمل طرق استخراج صحيفة الحالة الجنائية ما يلي.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

التطبيق الإلكتروني التابع للوزارة إذا كانت الخدمة متاحة عليه.

مراكز إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

وحدات الإصدار الفوري الموجودة في بعض المواقع والمراكز التجارية.

خدمات الإصدار العاجل وفقا للنظام المتاح في كل مركز.

وتتيح بعض منافذ الخدمة إمكانية الحصول على الصحيفة خلال وقت قصير، وقد يتوافر الإصدار في اليوم نفسه مقابل رسوم إضافية وفقا لنوع الخدمة والمكان الذي يقدمها.

استخراج الفيش الجنائي 2026

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا

يمكن تقديم طلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة، مع ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة والتأكد من انطباق شروط الخدمة على مقدم الطلب.

وتتمثل الخطوات العامة في الآتي.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد إذا تطلبت الخدمة ذلك.

3. اختيار خدمات الأدلة الجنائية ثم خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.

4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ومراجعتها للتأكد من صحتها.

5. استكمال متطلبات التحقق من الهوية وإرفاق الصورة الشخصية إذا طلب النظام ذلك.

6. سداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

7. اختيار طريقة استلام الصحيفة من بين الخيارات التي يتيحها النظام، مثل التوصيل أو الاستلام من منفذ معتمد.

ويجب مراجعة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب، مع العلم أن إتاحة الخدمة إلكترونيا وشروط الحصول عليها وطرق التسليم قد تختلف وفقا لحالة مقدم الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

يتطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية تقديم مستندات تثبت هوية طالب الخدمة، وقد تختلف المتطلبات بحسب جنسيته وعمره وطريقة تقديم الطلب.

وتشمل المستندات الأساسية الواردة لاستخراج الفيش الجنائي ما يلي.

بطاقة رقم قومي سارية للمواطنين المصريين.

جواز سفر ساري عند قبول استخدامه لإثبات الهوية.

صورة شخصية حديثة إذا تطلبت إجراءات الإصدار تقديمها.

شهادة ميلاد للقصر وفقا للضوابط المطبقة.

بطاقة إقامة سارية للأجانب عند انطباق شروط الخدمة عليهم.

وينبغي التأكد من المستندات المطلوبة من الجهة المختصة قبل تقديم الطلب، خاصة عند استخراج الصحيفة من خلال منفذ فوري أو عند وجود اختلاف في بيانات الهوية.

رسوم استخراج الفيش الجنائي 2026

تبلغ رسوم استخراج الفيش الجنائي العادي نحو 70 جنيها وفقا للبيانات الواردة، بينما قد ترتفع التكلفة عند اختيار خدمة الإصدار العاجل أو الاستفادة من خدمات إضافية.

وتختلف الرسوم النهائية وفقا لنوع الخدمة وطريقة التقديم والتسليم، لذلك يفضل مراجعة الرسوم المعلنة لدى وزارة الداخلية أو منفذ الخدمة قبل إتمام الإجراءات، للتأكد من القيمة المطلوبة وقت تقديم الطلب.

مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائية

تصل مدة صلاحية الفيش الجنائي إلى 3 أشهر من تاريخ إصداره وفقا للبيانات الواردة، وقد تشترط الجهة المقدمة إليها الصحيفة أن تكون حديثة الإصدار أو مستخرجة خلال فترة محددة.

كما قد تكون الصحيفة موجهة إلى جهة بعينها بحسب الغرض من تقديمها، لذلك يجب التأكد من متطلبات جهة العمل أو المؤسسة المعنية قبل استخراج المستند، تجنبا لانتهاء صلاحيته أو الحاجة إلى إصداره مرة أخرى.

استخراج الفيش الجنائي 2026

أماكن استخراج الفيش الجنائي الفوري

تتوفر خدمات إصدار صحيفة الحالة الجنائية في عدد من المراكز والوحدات المتخصصة، وتشمل المواقع الواردة ضمن منافذ الخدمة ما يلي.

سيتي ستارز بالقاهرة.

داندي مول بالجيزة.

المركز الرئيسي للأدلة الجنائية بمنطقة العباسية.

وقد تختلف طبيعة الخدمات المتاحة ومواعيد العمل وإمكانية الإصدار الفوري من موقع إلى آخر، لذلك يفضل التأكد من توافر الخدمة قبل التوجه إلى المنفذ المختار.

استخراج الفيش الجنائي للمصريين بالخارج

يمكن للمصريين المقيمين خارج البلاد الاستفسار عن إجراءات استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال السفارات والقنصليات المصرية، وفقا للخدمات القنصلية المتاحة في كل دولة والضوابط المنظمة لإصدار الوثيقة.

وتختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة بحسب مكان الإقامة والغرض من استخراج الصحيفة، لذلك ينصح بالتواصل مع البعثة الدبلوماسية المصرية المختصة للتعرف على الخطوات والرسوم ومدة الإنجاز قبل تقديم الطلب.

وتأتي تعدد وسائل استخراج الفيش الجنائي ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على المستندات الرسمية، مع أهمية مراجعة الشروط والرسوم ومدة الصلاحية لدى الجهات المختصة لضمان استكمال الإجراءات بصورة صحيحة.