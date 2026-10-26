وصفىة اقتصادية وصحية.. طريقة عمل صينية كبيبة نباتي

صينية كبيبة نباتي من الوصفات الأقتصادية الصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي طريقة عمل صينية كبيبة نباتي، فيما يلي….

مقادير صينية كبيبة نباتي



● 1 و½ كوب برغل

● 1 كوب حمص

● 1 و½ كوب بصل مفروم

● 1 بطاطس مسلوقة ومهروسة

● ملح وفلفل

● بهارات لحم

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للحشو:

● 3 كوب مشروم شرائح

● 2 كوب بصل شرائح

● بابريكا

● 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● ½ كوب حمص مسلوق

● ملح وفلفل

● بهارات لحم

● بصل بودر

● ثوم بودر

● زبيب أبيض (اختياري)

للوجه:

● صنوبر



طريقة تحضير صينية كبيبة نباتي



الطبقة الخارجية:

توضع جميع مكونات الطبقة الخاريجة في الخلاط للحصول على العجين المطلوب.

للحشو:

في طاسة على النار يوضع جميع المكونات وتشوح.

في صاج فرن يوضع الحشو في الأرضية وتوضع الطبقة الخارجية على الوجه ثم يوضع على الوجه قليل من الصنوبر.

يوضع الصاج في الفرن حتى تمام الطهي ثم تقدم.