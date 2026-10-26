دراسة: انخفاض خطر الإصابة بالسعال الديكي 96% لدى هؤلاء الأطفال

أظهرت دراسة جديدة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أن لقاح السعال الديكي يوفر حماية قوية للأطفال الصغار من هذا المرض. والسعال الديكي، المعروف أيضاً باسم الشاهوق، هو عدوى تنفسية شديدة العدوى تسببها بكتيريا البورديتيلا الشاهوقية.

وجدت الدراسة، التي نُشرت في التقرير الأسبوعي للأمراض والوفيات الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأطفال الذين تلقوا ثلاث جرعات أو أكثر من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي (DTaP) حصلوا على حماية بنسبة 96.2٪ ضد السعال الديكي المؤكد مختبريًا.

المزيد حول الدراسة



يُعطى لقاح DTaP على خمس جرعات خلال مرحلة الطفولة. تُعطى الجرعة الأولى عند عمر شهرين، مع جرعات إضافية خلال الرضاعة والطفولة المبكرة. يُوصى بالجرعة الأخيرة بين عمر 4 و 6 سنوات. درس الباحثون أطفالًا في ألاسكا، وقارنوا بين من تلقوا ثلاث جرعات أو أكثر من لقاح DTaP وبين الأطفال غير المُلقحين أو الذين تلقوا جرعات أقل من الموصى بها.



كان الأطفال غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بالسعال الديكي المؤكد مخبرياً بنحو 26 ضعفاً مقارنةً بالأطفال الملقحين. وبعد تعديل العوامل الأخرى، بلغت فعالية اللقاح ضد السعال الديكي 96.2% لدى الأطفال الذين تلقوا ثلاث جرعات أو أكثر. حتى التطعيم الجزئي كان مفيداً، حيث بلغت نسبة الحماية لدى الأطفال الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين 85.3%.

"إن التطعيم ضد السعال الديكي فعال في الوقاية من السعال الديكي المؤكد مختبرياً لدى الأطفال الصغار"، كما قال المؤلف الرئيسي جوزيف ماكلولين من قسم علم الأوبئة، إدارة الصحة في ألاسكا، أنكوريج.

لماذا يُعدّ السعال الديكي خطيراً؟



قد يؤدي السعال الديكي إلى مشاكل خطيرة لدى الأطفال الصغار، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، وانقطاع النفس، والنوبات، وتلف الدماغ، والوفاة. كما يمكن أن تسبب نوبات السعال الشديدة القيء، وفي بعض الحالات، كسورًا في الأضلاع.

يُعدّ الأطفال دون سنّ ستة أشهر الأكثر عرضةً للخطر لأنّ جهازهم المناعي لا يزال في طور النمو. وقد لا يُصدرون صوت "الصيحة" المعتاد. بدلاً من ذلك، قد يُعانون من صعوبة في الرضاعة أو يتوقفون عن التنفس لفترات قصيرة، ممّا يجعل اكتشاف المرض أكثر صعوبة.

بحسب تقرير أولي صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توفي 16 شخصًا بسبب السعال الديكي في الولايات المتحدة عام 2025، عشرة منهم رُضّع. ينتشر المرض عبر الرذاذ التنفسي عند سعال أو عطس الشخص المصاب، ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار. إلا أن حديثي الولادة والأشخاص غير المُطعمين بالكامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة. كما أظهرت دراسات سابقة أن الأطفال غير المُطعمين أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الحاجة إلى رعاية طبية في المستشفى مقارنةً بالأطفال المُطعمين.

معدلات التطعيم في انخفاض



على الرغم من فعالية اللقاح، انخفضت نسبة تغطية لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTaP) بين أطفال الروضة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. تُظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) انخفاض التغطية إلى 92% في العام الدراسي 2025-2026، بعد أن كانت 95.2% في العام الدراسي 2017-2018. تُبين هذه النتائج أهمية ارتفاع نسبة تغطية التطعيمات في مرحلة الطفولة، إذ يُمكن أن يُساهم الحفاظ على معدلات عالية في الحد من الإصابة بالسعال الديكي وحماية الأطفال من الأمراض الخطيرة والوفاة.



علامات يجب الانتباه إليها



يبدأ السعال الديكي عادةً مثل نزلات البرد العادية، بسيلان الأنف والعطس وسعال خفيف، وأحيانًا بارتفاع طفيف في درجة الحرارة. بعد أسبوع إلى أسبوعين، قد تصبح نوبات السعال أكثر حدة وتستمر لفترة أطول.

قد تنتهي نوبة السعال بصوت "شهيق" حادّ بينما يلهث الشخص لالتقاط أنفاسه. ويتقيأ بعض الأشخاص بعد السعال. وتختلف الأعراض، خاصةً عند الرضع، الذين قد يعانون من صعوبة في التنفس دون السعال المعتاد.

قد يشخص الأطباء العدوى عن طريق فحص عينة مأخوذة من الأنف أو الحلق. يُعدّ اكتشافها مبكراً أمراً بالغ الأهمية، خاصةً عند الرضع، إذ قد تتطور الحالة بسرعة إلى مضاعفات خطيرة. ينبغي على الآباء الذين يلاحظون هذه العلامات على طفل صغير الاتصال بالطبيب فوراً.