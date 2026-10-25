فيروس شاموندا.. ما هي المخاطر التي يشكلها على البشر والأبقار؟

سجلت فرنسا أول حالة إصابة بشرية معروفة بفيروس شاموندا (Shamonda virus) لدى مريض توفي لاحقاً، مما يثير تساؤلات حول المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس -الذي يصيب الأبقار- بعد وصوله إلى أوروبا هذا العام، وذلك بعد عقود من رصده لأول مرة في نيجيريا.



ما هو فيروس شاموندا؟



ينتقل فيروس "شاموندا" عن طريق لدغات الهاموش (midges)، ويصيب الماشية بشكل رئيسي، كما سُجلت حالات إصابة به أيضاً بين البقرو الأغنام والماعز والخيول.

ينتمي هذا الفيروس إلى نفس مجموعة فيروس "شمالنبرغ" (Schmallenberg virus)، الذي يسبب اضطرابات في الجهاز التناسلي لدى الماشية.



أين انتشر؟



اكتُشف لأول مرة في الماشية في نيجيريا عام 1965، ومنذ ذلك الحين رُصد في أجزاء من أفريقيا وآسيا.

وفي أوروبا، حُدد وجوده لأول مرة في أواخر يوليو/تموز؛ وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، سُجلت 20 حالة في أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية، بما في ذلك دول رائدة في تربية الماشية مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وأيرلندا. وأشارت فرنسا إلى أن الفيروس على الأرجح كان ينتشر في البلاد منذ فصل الربيع.



ما مدى خطورته على الحيوانات؟



تشمل الأعراض الحمى والإسهال وانخفاض إنتاج الحليب.

وتتضمن المضاعفات الأكثر خطورة حالات الإجهاض والتشوهات الجنينية الشديدة. كما سُجِّلت اضطرابات عصبية لدى بعض الخيول.

وتشير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) إلى أن التأثير طويل الأمد للسلالات الأوروبية لا يزال غير مؤكد.



ما هو الخطر على البشر؟



كانت أول حالة موثقة لمريض يتلقى العلاج من مرض خطير في أحد مستشفيات مدينة ليون، وكان يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة -استناداً إلى المعلومات الحالية والمعرفة بطرق انتقال الفيروسات وثيقة الصلة- أن هذه الحالة البشرية تُعد حالة فردية، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى انتشار أوسع في الوقت الراهن.

وتشتبه السلطات الفرنسية في أن العدوى انتقلت عبر لدغة حشرة صغيرة (من فصيلة الهاموش) في شرق فرنسا، حيث كان الفيروس ينتشر بين الماشية في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت السلطات أن المضاعفات الدماغية التي عانى منها المريض مرتبطة على الأرجح بفيروس "شاموندا" (Shamonda)، رغم أن التحقيقات حول الإصابة والوفاة لا تزال جارية. ما هو وضعه الحالي؟ لا يُدرج فيروس "شاموندا" ضمن قائمة الأمراض التي تتابعها المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)؛ لذا لا تلتزم الدول بإبلاغ المنظمة عن الحالات بموجب التزامات الإبلاغ الخاصة بأمراض معينة.

