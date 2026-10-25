قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أحدث الأسعار
15 ألف جنيه في سنتين.. تفاصيل قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى لمرتبات المدرسين
حكومة الشرق الليبية تدعو مجلس النواب لدعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والبرية
الحسين عموتة: حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية
خلاف على أولوية المرور.. القبض على قائد توك توك حطم زجاج سيارة موظف بالأميرية
أحدهم اختفى 3 أيام.. وفاة شخصين وإصابة 3 من أبناء بني سويف والفيوم
أمين عام الأمم المتحدة: المتحف المصري الكبير منارة تُجسد تراث مصر الثري.. وزيارته تجربة ممتعة
بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر
سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية
«مش هضيّع تاريخي».. عفاف شعيب تكشف أسباب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية وموقفها من العودة في رمضان 2027 | خاص
خلاف غير مسبوق بين رئيس أركان جيش الاحتلال ونتنياهو بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: الاقتصاد العالمي لن يتحمل وصول البترول إلى 120 دولارا للبرميل

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود زيدان

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن العالم يمر بمرحلة صعبة من عدم اليقين الاقتصادي، في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط والتطورات السياسية التي تقودها واشنطن.

وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي قد يواجه مخاطر كبيرة إذا وصل سعر النفط إلى 120 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي حذّر الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الدولي في النفط والطاقة، من أن الاقتصاد العالمي لن يتمكن من تحمله.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ ما تشهده البورصة المصرية من تراجعات حادة يرتبط بجزء من المشهد العالمي، موضحة أن أيمن صبري، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصف ما وصلت إليه البورصة بأنه «قاع الهلع»، بينما أشار ممدوح سلامة إلى حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم، محذرًا من أن ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الهاوية.

وأوضحت الحديدي أن العالم يدخل مرحلة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مع تحركات في أسعار النفط صعودًا وهبوطًا وفقًا للتصريحات والتطورات السياسية، وما تقتضيه الظروف، في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتتواصل المخاوف بشأن مستقبل الأسواق.

وأضافت أن التطورات المرتبطة بالانتخابات تزيد أهمية متابعة المشهد السياسي والاقتصادي، في ظل التساؤلات بشأن القرارات الأمريكية وتداعياتها على أسعار الطاقة والأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التصريحات المتغيرة بشأن التحركات العسكرية المحتملة تجعل التنبؤ باتجاهات الأسعار أمرًا بالغ الصعوبة.

وأكدت الحديدي أنها تحرص على متابعة أسعار النفط والدولار كل صباح لفهم اتجاهات الأوضاع الاقتصادية، قائلة إنها تبدأ يومها بالسؤال عن سعر برميل البترول ومستوى الدولار، في ظل الضغوط التي تواجه الأفراد والحكومة على حد سواء.

واختتمت حديثها بالتعبير عن أملها في أن تمر هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار الممكنة، قائلة: «ربنا يكون في عوننا جميعًا كأفراد وكحكومة»، في إشارة إلى الأعباء الاقتصادية التي تفرضها حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار الطاقة.

لميس الحديدي أخبار توك شو مصر البورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

المتهمة

رسائل مسيئة للسمعة .. القبض على طالبة هددت زميلتها في كفر الشيخ

متهمين - أرشيفية

حبس المتهمين بسرقة أموال رجل أعمال شهير في المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

والدة الطفل سند

محامية والد سند ضحية الصفع: القضية لسه مستمرة وتصالح الأب والأم في اتهامات متبادلة أخرى

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد