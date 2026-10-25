لميس الحديدي: الاقتصاد العالمي لن يتحمل وصول البترول إلى 120 دولارا للبرميل

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن العالم يمر بمرحلة صعبة من عدم اليقين الاقتصادي، في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط والتطورات السياسية التي تقودها واشنطن.

وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي قد يواجه مخاطر كبيرة إذا وصل سعر النفط إلى 120 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي حذّر الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الدولي في النفط والطاقة، من أن الاقتصاد العالمي لن يتمكن من تحمله.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ ما تشهده البورصة المصرية من تراجعات حادة يرتبط بجزء من المشهد العالمي، موضحة أن أيمن صبري، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصف ما وصلت إليه البورصة بأنه «قاع الهلع»، بينما أشار ممدوح سلامة إلى حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم، محذرًا من أن ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الهاوية.

وأوضحت الحديدي أن العالم يدخل مرحلة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مع تحركات في أسعار النفط صعودًا وهبوطًا وفقًا للتصريحات والتطورات السياسية، وما تقتضيه الظروف، في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتتواصل المخاوف بشأن مستقبل الأسواق.

وأضافت أن التطورات المرتبطة بالانتخابات تزيد أهمية متابعة المشهد السياسي والاقتصادي، في ظل التساؤلات بشأن القرارات الأمريكية وتداعياتها على أسعار الطاقة والأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التصريحات المتغيرة بشأن التحركات العسكرية المحتملة تجعل التنبؤ باتجاهات الأسعار أمرًا بالغ الصعوبة.

وأكدت الحديدي أنها تحرص على متابعة أسعار النفط والدولار كل صباح لفهم اتجاهات الأوضاع الاقتصادية، قائلة إنها تبدأ يومها بالسؤال عن سعر برميل البترول ومستوى الدولار، في ظل الضغوط التي تواجه الأفراد والحكومة على حد سواء.

واختتمت حديثها بالتعبير عن أملها في أن تمر هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار الممكنة، قائلة: «ربنا يكون في عوننا جميعًا كأفراد وكحكومة»، في إشارة إلى الأعباء الاقتصادية التي تفرضها حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار الطاقة.