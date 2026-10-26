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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بطريرك الروم الأرثوذكس يزور مصابي كنيسة القديس جيورجيوس في الكرك

بطريرك الروم الأرثوذكس يزور مصابي كنيسة القديس جيورجيوس
بطريرك الروم الأرثوذكس يزور مصابي كنيسة القديس جيورجيوس
ميرنا رزق

زار غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، المصابين جراء العمل الإرهـ ـابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك في الأردن، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على أوضاعهم.

وشملت الزيارة مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري والمستشفى الإيطالي، حيث اطمأن البطريرك على المصابين، وتضرع إلى الرب من أجل شفائهم، داعيًا أن يمنحهم الشفاء التام والصحة والعافية.

وتأتي الزيارة في أعقاب الهجوم الذي استهدف الكنيسة، وسط صلوات من أجل المصابين والضحايا، وتعازٍ لأسر الشهداء، في هذا الحادث الأليم الذي طال الكنيسة وأبناءها.

البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس للروم الأرثوذكس الأرثوذكس الأردن كنيسة القديس جيورجيوس

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