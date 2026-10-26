بطريرك الروم الأرثوذكس يزور مصابي كنيسة القديس جيورجيوس في الكرك

زار غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، المصابين جراء العمل الإرهـ ـابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك في الأردن، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على أوضاعهم.

وشملت الزيارة مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري والمستشفى الإيطالي، حيث اطمأن البطريرك على المصابين، وتضرع إلى الرب من أجل شفائهم، داعيًا أن يمنحهم الشفاء التام والصحة والعافية.

وتأتي الزيارة في أعقاب الهجوم الذي استهدف الكنيسة، وسط صلوات من أجل المصابين والضحايا، وتعازٍ لأسر الشهداء، في هذا الحادث الأليم الذي طال الكنيسة وأبناءها.