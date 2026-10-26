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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

ريال مدريد
ريال مدريد
حسن العمدة

حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في منح ريال مدريد التقدم بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41، قبل أن يدرك البرازيلي رافينها التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 87، عاد مبابي ليحرز الهدف الثاني له وللفريق الملكي، ليمنح ريال مدريد انتصارًا ثمينًا في واحدة من أبرز مواجهات الموسم، ويشعل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ورغم الخسارة، واصل برشلونة تصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة ، في حين يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو

برشلونة – 27 نقطة.

أتلتيكو مدريد – 25 نقطة.

ريال مدريد – 24 نقطة.

ريال بيتيس – 20 نقطة.

ريال سوسيداد – 19 نقطة.

إشبيلية – 14 نقطة.

ألافيس – 12 نقطة.

أتلتيك بلباو – 12 نقطة.

سيلتا فيجو – 12 نقطة.

فياريال – 12 نقطة.

ديبورتيفو لاكورونيا – 11 نقطة.

أوساسونا – 11 نقطة.

راسينج سانتاندير – 11 نقطة.

ليفانتي – 10 نقاط.

إلتشي – 10 نقاط.

رايو فاليكانو – 9 نقاط.

خيتافي – 9 نقاط.

إسبانيول – 8 نقاط.

فالنسيا – 6 نقاط.

ملقا – 5 نقاط.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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