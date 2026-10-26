رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الجديدة

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل المجلس اجتماعه بتقديم التهنئة للدكتور ناصر مندور بمناسبة تجديد تعيينه رئيسًا لجامعة قناة السويس، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.

وأشاد الوزير بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من طلاب الجامعات، تقديرًا لما حققوه من إنجازات وجوائز على المستوى الدولي في مجالات العمارة والبرمجة والهندسة والقيادة الطلابية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأكد الوزير أهمية استمرار جهود الجامعات في توعية الطلاب بالاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعريف بمخاطر الاستخدام غير المسؤول لها، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

وشدد على سرعة تنفيذ المبادرات والتوصيات التي انتهى إليها منتدى مصر 2026، وفي مقدمتها استكمال إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، وإطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة 500 مليون جنيه، لتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال لجنة عليا لتطوير التخصصات، تتولى رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية من القوى العاملة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومقارنتها بتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية، بما يساعد على تطوير البرامج وفقًا للجدارات والمهارات المطلوبة في سوق العمل. وتشمل الجهود إنشاء منصة رقمية لرصد احتياجات السوق، وإتاحة تحديث البرامج الدراسية بالجامعات المصرية، واستحداث تخصصات علمية وبينية جديدة.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى استمرار دعم المهارات العملية للطلاب من خلال 39 مركزًا لدعم المهارات بالجامعات المصرية، وتنظيم مبادرات وفعاليات تربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالقطاع الصناعي والشركات. كما أكد أهمية تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية، من خلال إنشاء فروع لها في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، وتوسيع الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات الدولية المرموقة، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية في مصر، التي وصل عددها إلى 9 فروع.

ووجّه الوزير بسرعة زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وافتتاح مستشفيات جديدة، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الوزير بتقدم مصر ثلاثة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وبإدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز» العالمي للتعليم العالي لعام 2027، مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم الباحثين وتشجيع النشر العلمي في المجلات المرموقة، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

واستمع المجلس إلى تقرير عن أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، وفي مقدمتها مشاركة الوزير في جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتناول التقرير تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وجهود تطوير البرامج الأكاديمية وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، إلى جانب مؤشرات المنظومة التي تضم 131 جامعة و85 معهدًا، ونحو 4 ملايين طالب، و154 مستشفى جامعيًا، فضلًا عن تطور النشر العلمي والحضور المصري في التصنيفات الدولية.

وخلال الاجتماع، أُحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة المنصورة على إطلاق جائزة جامعة المنصورة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، دعمًا لجهود الجامعة في تشجيع الابتكار وتحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

واستعرض الدكتور السيد قنديل، القائم بأعمال رئيس جامعة العاصمة، مشروع «دولة المواهب الطلابية بالجامعات المصرية»، الذي يستهدف اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها ورعايتها، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحويل قدراتهم إلى إنجازات ومشروعات ومبادرات ذات قيمة.

كما استمع المجلس إلى عرض الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، بشأن جهود إعداد مقترح متكامل لتطوير الملف الرياضي بالجامعات وعودة دوري الجامعات، بما يدعم اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدرات الطلاب.

واستعرض الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تصورًا لتطوير منظومة المسرح الجامعي بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، يتضمن تدريب الطلاب على التمثيل والإخراج والإلقاء والكتابة، إلى جانب الجوانب الفنية والتقنية للعمل المسرحي.

كما استعرض المجلس النشرة الدورية الثالثة لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي قدمها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وتناولت قضايا مجتمعية وأولويات تنموية، من بينها توطين صناعة أدوية الأورام، والتقنيات الهندسية الداعمة للاستدامة البيئية، والزراعة الذكية، والتشخيص الدقيق والعلاج المتقدم.

وشهد الاجتماع عرض تقارير عن إنجازات عدد من الجامعات وخططها لتطوير الأداء المؤسسي والتحول الرقمي والمنظومة الطبية، وتعزيز الجاهزية الاستراتيجية، شملت جامعات العاصمة ودمنهور وقنا والفيوم.