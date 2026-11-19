مع انتشار الناموس داخل المنازل، خاصة مع تغيرات الطقس وارتفاع الرطوبة، تبحث الكثير من السيدات عن طرق آمنة للتخلص منه دون استخدام المبيدات الحشرية، خوفًا من تأثير المواد الكيميائية على الأطفال وأفراد الأسرة.

وهناك مجموعة من الطرق المنزلية التي تساعد على تقليل وجود الناموس وطرده، دون الحاجة إلى رش المبيدات، أبرزها:

1. التخلص من المياه الراكدة

يعد التخلص من المياه الراكدة أهم خطوة للحد من انتشار الناموس، لأنه يتكاثر في المياه المتجمعة، لذلك يجب تفريغ أطباق النباتات وتنظيف الجردل والأواني وعدم ترك المياه مكشوفة.

2. استخدام المروحة

يساعد تشغيل المروحة، خاصة أثناء النوم، على إبعاد الناموس؛ لأن حركة الهواء تجعل من الصعب عليه الطيران والاقتراب من الجسم.

3. تركيب سلك للنوافذ

يعد تركيب سلك ضيق الفتحات على الشبابيك من أفضل وسائل منع دخول الناموس إلى المنزل، مع التأكد من عدم وجود ثقوب أو فتحات تسمح بمروره.

4. استخدام مصائد الناموس الكهربائية

يمكن الاستعانة بالمصائد الكهربائية المخصصة لجذب الناموس والتخلص منه، مع وضعها بعيدًا عن متناول الأطفال واتباع تعليمات الاستخدام.

5. زراعة النباتات الطاردة للناموس

تساعد بعض النباتات العطرية، مثل الريحان والنعناع واللافندر، في إبعاد بعض الحشرات بدرجات متفاوتة، لكنها ليست وسيلة مضمونة للقضاء على الناموس.

6. تنظيف البالوعات والأماكن الرطبة

يجب الاهتمام بتنظيف البالوعات والتخلص من تجمعات المياه حول الأحواض والحمامات، مع إصلاح أي تسريب للمياه داخل المنزل.

7. استخدام الناموسية أثناء النوم

تعتبر الناموسية وسيلة فعالة لتجنب لدغات الناموس، خاصة للأطفال، بشرط إحكام إغلاقها وعدم ملامستها للجسم.

نصائح مهمة لمنع عودة الناموس

إغلاق النوافذ وقت نشاط الناموس، خاصة عند الغروب.

عدم ترك أبواب المنزل مفتوحة لفترات طويلة.

تغيير مياه المزهريات بانتظام.

تغطية خزانات المياه بإحكام.

التخلص من أي أوانٍ أو إطارات قديمة تجمع مياه الأمطار.

والأهم أن التخلص من أماكن تكاثر الناموس والمياه الراكدة هو الحل الأساسي للحد من انتشاره، وليس مجرد طرده من الغرف