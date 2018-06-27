شوبير يسخر من تصريحات اتحاد الكرة بشأن فيديوهات لاعبي المنتخب

سخر أحمد شوبير نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي من تصريحات خالد لطيف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن فيديوهات لاعبي المنتخب بعسكر جروزني.



وأكد شوبير في برنامجه " وي مع شوبير " عبر اثير "دي ار ان " ان لطيف صرح بأنه سيتم معاقبة لاعبي المنتخب بشأن نشرهم لفيديوهات من المعسكر ولكن يجب التأكد اولا ان تلك الفيديوهات كانت بمعسكر المنتخب.



وأضاف ان نص حديث اللاعبين هو الاعتذار للجماهير عقب الهزيمة أمام أوروجواي مشددا على أنه لا يعقل ان تكون تم تسجيلها قبل السفر لروسيا حيث طالب اتحاد الكرة بالكف عن اطلاق تصريحات "غريبة".



وتابع شوبير ان الفيديوهات شملت ظهور عصام الحضري , وطارق حامد ,ومحمود كهربا , وتريزيجيه مطالبا بضرورة اتخاذ اجراءات لمعاقبة هؤلاء الاعبين عن تلك الفيديوهات في وقت كان يجب التركيز به و العمل بجد من اجل الاستعداد لمباراة روسيا .