إعلامي سعودي يهدي محمد الشناوي 10 نخلات عجوة.. لهذا السبب

قرر الإعلامي السعودي دخيل الأحمد، تقديم 10 نخلات من عجوة المدينة المباركة هدية الى الحارس المصري محمد الشناوي لاعب النادي الاهلي.



وأكدت شبكة سبورياضي السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاعلامي دخيل الأحمد يرغب أن يعبر عن سعادته بموقف حارس النادي الاهلي بامتناعه وتعففه عن استلام جائزة أفضل لاعب من شركة الخمور في كأس العالم 2018.



وكان محمد الشناوي رفض استلام جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب مصر الأول ونظيره منتخب أوروجواي في أولى مواجهات الفراعنة في كأس العالم.



كما أهدي ذات الإعلامي 10 نخلات للاعب المصري محمد صلاح بعد موقفه من جائزة شركة الخمور.