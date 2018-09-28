أجمل الحقائب السواريه في مهرجان الجونة.. صور

لن تكتمل إطلالتك بالفستان إلا بحقيبة سواريه صغيرة أنيقة تمنحك ظهورا مميزا ومختلفا، وفي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، تألقت النجمات على السجادة الحمراء بفساتين وإطلالات مميزة خطفت الأضواء مع حقائب سواريه صغيرة زادتهن جمالًا.



ومن الحقائب اللافتة للنظر في المهرجان، كانت حقيبة النجمة يسرا والفنانة التونسية درة، كذلك ريهام عبد الغفور وصبا مبارك ويسرا اللوزي وبشرى وليلى علوي ومنى زكي.



وتنوعت الحقائب في الاستايلات والأحجام والألوان، فمنها الأسود والفضي والذهبي، ومنها المستطيل والمربع والبيضاوي.