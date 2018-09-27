ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم المصافحة بين المصلين وقول حرما بعد الصلاة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:40 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المصافحةُ بين المصلين عقبَ الصَّلاةِ مشروعة مستحبة، وهي من محاسنِ العاداتِ التي درجَ عليها المسلمونَ في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصارِ، وهي أيضًا من السُّلوكياتِ الحسنةِ التي تبعث الأُلْفَة بين الناس، وتقوِّي أواصر المودة بينهم.

وأضاف علام في فتوى له، أنه يُشرع دعاء المصلين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء؛ مثل: "تقبَّل الله"، أو "حرمًا" و"جمعًا"، أو غير ذلك، ولا يجوز إنكاره شرعًا؛ لأن الدعاء مشروعٌ بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكدُ مشروعيةً وأشدُّ استحبابًا، فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول، وبذلك جرت سُنّةُ المسلمين سلفًا وخلفًا، وإنكارُ ذلك أو تبديعُ فاعله ضربٌ من التشدد والتنطع الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله.

ترشيحاتنا

علاء ميهوب يكشف مصير مؤمن زكريا من التجديد للأهلي.. فيديو

أغنية اشنقوا البيض تثير الجدل في فرنسا

وشم دينا الشربيني يثير الجدل حول علاقتها بـ الهضبة

العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو

الخطيب لجماهير الأهلي: أرجو الابتعاد عن الهتافات ضد أشخاص أو هيئات ..فيديو

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

ثروت سويلم يكشف عن ملعب مواجهة الأهلي مع وفاق سطيف وعدد الجماهير

تخلصي من تساقط الشعر بـ3 وصفات بسيطة

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء عملية السلام.. فيديو وصور

نكتة إسكتلندية تتسبب في 17 حالة طلاق و14 ألف خلاف بين الزوجين

مشادة بين ترامب ومراسل سي إن إن حول قضية تحرش جنسي

البلوفر الـOversized يسيطر على موضة شتاء 2018 ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي
العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو
أفكار سهلة لتنسيق الملابس على موضة الخريف ..فيديو
طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بأسهل الخطوات
مصطفى الفقي: القيادة السياسية الحالية تحاول الخروج من التبعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟