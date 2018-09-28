شاهد آخر فيديو لملكة جمال العراق تاره فارس قبل اغتيالها..فيديو

أثار خبر اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس جدلا كبيرا فى مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة فى دولة العراق .ونشر كثير من العراقيين بوستات لمواساة اصدقائها وعائلتها.



ونشر رواد التواصل الاجتماعى آخر فيديو لتارة فارس قبل وفاتها وظهرت من خلاله وهى صامتة تماما وأظهر الفيديو تاتو خاص بها عبارة عن وردة فى كف يدها اليسرى .



من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن "جثة تارة فارس وصلت لمستشفى الشيخ زايد، وبها ثلاث طلقات نارية، اثنتان منها بالرأس والثالثة بمنطقة الصدر".



وفتحت وزارة الداخلية العراقية تحقيقًا في مقتل الموديل تارة فارس، وقال اللواء سعد معن، في منشور على موقع "الفيسبوك"، إن النجمة تعرضت لـ3 طلقات نارية ما أدى إلى وفاتها في الحال بمنطقة كمب سارة في العاصمة بغداد.



