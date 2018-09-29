العربي لسيدات الأعمال يلتقي ممثل القنصلية المصرية بلبنان لبحث سبل التعاون

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال عن الترتيب لمعرض عقاري يحمل اسم "بيتك التاني" ببيروت خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف المعرض تصدير العقار المصري وفق الخطط التي يسعى لها المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة.





ومن جانبها كشفت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة جمعية السادس من أكتوبر، أنها التقت خلال زيارتها الأخيرة للبيروت المعتز بالله علي نائب القنصل التجاري المصري بالإنابة عن الدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجاري بلبنان، لبحث سبل التعاون بين المجلس والجمعية ومكتب القنصيلة التجارية لمصر بلبنان.





وأشارت إلي أن اللقاء تطرق لتعزيز سبل التعاون من خلال دعوة القنصلية التجارية المصرية بلبنان للكيانات الاستثمارية المصرية فبراير 2019 لمؤتمر يتم تنظيمة بلبنان لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دور القنصلية التجارية المصرية هناك، مشيرة إلى أن الاستثمار اللبناني بمصر يعد التاسع في حجم الاستثمارات العربية بمصر.





وأكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال أن القوة الشرائية للشعب اللبناني تعزز من قدرة المنتجات المصرية للتصدير في ظل حاجة السوق اللبناني لعدد كبير من المنتجات المصرية والتي يأتي على رأسها السلع الغذائية والمفروشات والحاصلات الزراعية.



